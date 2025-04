البيت الأبيض: الأربعاء يبدأ تطبيق رسوم 104 بالمئة على الصين- (فيديو)

واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بنسبة 104 بالمئة ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من منتصف هذه الليلة (الثلاثاء-الأربعاء) بتوقيت الولايات المتحدة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الثلاثاء، تحدثت خلاله ليفيت عن قضية الرسوم الجمركية.

وفي ردها على سؤال بشأن ما إذا كانت الزيادة الإضافية بنسبة 50 بالمئة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس كردٍّ على الإجراءات الصينية ستُطبّق، أكدت ليفيت أن هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 00:01 بتوقيت الولايات المتحدة في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

والاثنين، هدد ترامب، في منشور على حسابه في منصة “تروث سوشال”، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين في حال لم تتراجع عن قرارها بفرض رسوم بنسبة 34 بالمئة على الواردات الأمريكية.

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب يعتقد بأن الصين تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنها مضطرة لذلك.

واعتبرت أن الرد الصيني كان “خطأ”، قائلة: “عندما تتلقى أمريكا ضربة، يرد الرئيس بضربة أقوى. ولهذا السبب، ستدخل الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بنسبة 104 بالمئة حيّز التنفيذ منتصف الليلة”.

وأضافت أن الصين ترغب في إبرام اتفاق، لكنها لا تعرف كيف تبدأ هذه العملية، مؤكدة أن ترامب سيتصرف “بلطف شديد” إذا بادرت الصين بالتواصل من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأشارت ليفيت إلى أنّ نحو 70 دولة تواصلت مع الرئيس ترامب لبدء المفاوضات منذ إعلان الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 من أبريل الجاري.

وقالت ليفيت: “الدول تتسابق فيما بينها من أجل تصحيح ممارساتها التجارية غير العادلة وفتح أسواقها أمام بلدنا بحرية”.

وأضافت أن ترامب اجتمع هذا الصباح مع فريقه التجاري، وأصدر تعليماته لإدارته بإعداد اتفاقيات تجارية مخصصة لكل دولة تتواصل معهم وتبدي رغبة في إبرام اتفاق.

