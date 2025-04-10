البيت الأبيض: الرسوم الجمركية الأخيرة ترفع التعرفات على الصين إلى 145%

واشنطن: أكد البيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية ودخلت حيز التنفيذ الخميس، ترفع التعرفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى 145%.

ويُظهر أمر صادر عن البيت الأبيض أن قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة على عشرات الدول لمدة 90 يوما دخل حيز التنفيذ.

لكنه رفع أيضا الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية إلى 125%، وهذا الرقم يضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 20% فرضها في وقت سابق من العام.

وبذلك يصل إجمالي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية هذا العام إلى 145%، وهي تضاف إلى الرسوم التي فرضتها الإدارات السابقة.

ولكن التعرفات بنسبة 125% المتعلقة بالصين والهادفة إلى معالجة ممارسات تعتبرها واشنطن غير عادلة، تشمل استثناءات ملحوظة.

يستثني القرار منتجات مثل واردات الصلب والألمنيوم، فضلا عن السيارات التي فرض ترامب عليها رسوما جمركية منفصلة بنسبة 25%.

ولا تنطبق النسبة أيضا على سلع مثل النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب ومنتجات الطاقة التي أشار ترامب إلى خطط لاستهدافها بشكل منفصل.

كل هذا يرسم صورة أكثر تعقيدا لمستويات التعرفات الجمركية، حتى مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

(أ ف ب)