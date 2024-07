البيت الأبيض: الضربات في طهران وبيروت “لا تساعد” في احتواء التوترات الإقليمية

واشنطن: اعتبر البيت الأبيض، الأربعاء، أن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد قيادي في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، “لا يساعدان” في احتواء التوترات الإقليمية، لكنه نفى وجود مؤشرات إلى تصعيد وشيك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين “هذه التقارير خلال الساعات الـ24 او الـ48 الماضية لا تساعد بالتأكيد في احتواء التوتر. من الواضح أننا قلقون حيال التصعيد”.

لكن كيربي تدارك “لا نعتقد فعلا أن التصعيد حتمي ولا مؤشرات إلى أن التصعيد وشيك”.

وأضاف “لا يعني ذلك أننا نتجاهل المخاوف على الإطلاق. نحن نراقب هذا الأمر عن كثب، وقد كان موضع اهتمام الرئيس بشكل رئيسي”.

وجاءت الضربتان بعد أقل من أسبوع على زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن حيث أجرى محادثات مع الرئيس جو بايدن للدفع نحو وقف لاطلاق النار في غزة.

ولم تعلق تل أبيب على اغتيال هنية، لكن نتنياهو أعلن مساء الأربعاء “أننا وجهنا ضربات مدمرة إلى أعدائنا”، مشيرا في شكل واضح إلى اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء.

واعتبر كيربي أنه “من المبكر جدا” التكهن بتأثير هذه الضربات على المحادثات لبلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حماس.

وقال “هذا لا يعني أننا سنوقف العمل على ذلك. لدينا فريق في المنطقة حاليا” لتحقيق هذا الغرض.

NSC Spokesman John Kirby on the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh: “I’m not in a position to confirm the reports coming out of Tehran.” pic.twitter.com/1Tsi1WnA7V

