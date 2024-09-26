البيت الأبيض: النداء لوقف إطلاق النار في لبنان أطلق بـ”التنسيق” مع إسرائيل

واشنطن: أكد البيت الأبيض الخميس، أنّ النداء الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان أُطلق بـ”التنسيق” مع إسرائيل، وذلك بينما رفضت الدولة العبرية في وقت لاحق مقترح هدنة مع حزب الله.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحافيين إنّ “البيان تمّ تنسيقه بالفعل مع الجانب الإسرائيلي”، مضيفة أنّ المحادثات تتواصل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صحة أنباء عن أنه طلب تخفيف الهجمات المتواصلة على لبنان، في إطار المواجهة مع “حزب الله”.

وردا على أنباء نشرتها قناة إسرائيلية، قال مكتب نتنياهو في بيان: “الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح. وهذا اقتراح أمريكي فرنسي، ولم يرد عليه رئيس الوزراء”.

(وكالات)