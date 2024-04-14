بايدن أبلغ نتنياهو بأن أمريكا لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي على إيران

واشنطن: أفادت تقارير نشرتها شبكة (سي إن إن) وصحيفة وول ستريت جورنال الأحد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي ردا على هجمات إيران.

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل مساء السبت ردا على هجوم يشتبه بأنه إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

وذكرت (سي إن إن) وول ستريت جورنال أن بايدن أشار في حديثه مع نتنياهو في ساعة متأخرة من مساء السبت إلى أن أي رد إضافي لن يكون ضروريا، كما أن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم ردا على الضربات التي وجهتها إيران لإسرائيل.

وقال جون كيربي كبير المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض لشبكة (إيه بي سي) الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد الحرب مع إيران.

وأضاف كيربي “لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولا نريد أن يتسع نطاق الصراع”.

(رويترز)