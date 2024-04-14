بايدن أبلغ نتنياهو بأن أمريكا لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي على إيران

واشنطن: أفادت تقارير نشرتها شبكة (سي إن إن) وصحيفة وول ستريت جورنال الأحد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي ردا على هجمات إيران.
وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل مساء السبت ردا على هجوم يشتبه بأنه إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.
وذكرت (سي إن إن) وول ستريت جورنال أن بايدن أشار في حديثه مع نتنياهو في ساعة متأخرة من مساء السبت إلى أن أي رد إضافي لن يكون ضروريا، كما أن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم ردا على الضربات التي وجهتها إيران لإسرائيل.
وقال جون كيربي كبير المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض لشبكة (إيه بي سي) الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد الحرب مع إيران.
وأضاف كيربي “لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولا نريد أن يتسع نطاق الصراع”.
(رويترز)
هه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي غارقة حتى النخاع في مستنقع غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات البهيمية الحميرية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشر الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀
لا تستطيع، فهي بحاجة لذخيرة في حال الصين وتايوان وروسيا وأوكرانيا ودول أوروبية كألمانيا تستعد وتنتهز لتصبح دولة عظمى، وبضعة دولارات في الخزينة والانتخابات مقبلة!
لكنهم سيتصدون لأي رد إيراني كما فعلوا في الرد الإيراني الأول وهذا ما تحتاجه إسرائيل بالضبط وهو أكثر من كاف لدعم الإرهابيين الصهاينة ..
يكفي أن إيران العظيمة مرغت أنف عص البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات البهيمية الحميرية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🚀
رءيس لجنة الاستخبارات الأمريكية في مجلس النواب الأمريكي ينصح ادارة بايدن بالإبتعاد عن إيران ووصف إيران بعش الدبابير التي لا يجب الإقتراب منه.
المضحك هو ان كثير من المطبعين يريدون من امريكا ان تحميهم مقابل اموال ضخمة كما قالها ذات مرة الرئيس ترامب.. هنا نتأكد بأن إيران تخيف أمريكا و الكيان الصهيوني ومن طبع مع الكيان الصهيوني..
هرمنا لأجل رأية هذا اليوم السعيد
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تصوروا أين كان النتن ياهو وايت قضى ليلته
سبحان مغير الأحوال
الذباب المطبع يقول مسرحية هزلية للنظام الإيراني
مع أن الأنظمة المطبعة تحرسها امريكا بأموال ضخمة خوفا من بطش إيران
بارك الله في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
أكبر درس تعلمه عصابات الكيان الصهيوني من رد إيران هو عليهم أن ينسوا شن هجوم على منشآتها النووية حتى ولو أعلنت إيران أنها ستجري أول تجربة تفجير نووي خلال شهر ..
كل ما نقرأ و نسمع عن من في الصورة مدروس و غايته التمويه و التضليل ……! هما في ورطة عظيمة و يفعلون المستحيلات على اخفاء ذلك ……! لان الانسانية على علم و لن تتركهم إلا عندما يحاكمون على ما فعلوه منذ سنوات ……!
بايدن هو المجرم الاكبر وهو الذي يقتل اهلنا في فلسطين غزة وهو الذي يرفض وقف إطلاق النار .. وسوف يزود الصهاينة بكل ما يحتاجونه لاقتل اي مسلم في اي مكان في العالم