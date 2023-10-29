البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستعدة لدعم “هدنة إنسانية” بغزة في محاولة لإطلاق سراح “المحتجزين”

واشنطن- “القدس العربي”: قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الأحد إن الولايات المتحدة “مستعدة” لدعم هدنة إنسانية في القتال بين إسرائيل وحركة حماس في محاولة لإطلاق سراح “الرهائن” المحتجزين في غزة .

ورداً على سؤال لمضيفة برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة “إيه بي سي” بشأن كيفية قيام إسرائيل بالقضاء على حماس (وهو الهدف المعلن لإسرائيل والولايات المتحدة من الهجوم البري) وتأمين إطلاق سراح أكثر من 200 من المحتجزين في غزة من قبل الحركة، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، أجاب سوليفان أن هناك “جهودا مستمرة” لتأمين حرية هؤلاء الرهائن، الذين يعتقد أن بعضهم من الأمريكيين.

وأضاف “هناك العديد من الجهود المستمرة، التي لا نستطيع عرضها على شاشة التلفزيون”.

وتابع: “نحن مستمرون في معرفة ما إذا كانت هناك طرق لتحقيق ذلك”.

وأضاف: “نحن مستعدون لدعم الهدنة الإنسانية حتى يتمكن الرهائن من الخروج بأمان، وسنواصل العمل على ذلك كل يوم لأن الرئيس ليس لديه أولوية أعلى من العودة الآمنة للمواطنين الأمريكيين ويريد دعم عودة مواطني الدول الأخرى”.