البيت الأبيض: بايدن تحدث هاتفيا مع نتنياهو لبحث الوضع في إسرائيل وغزة

واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في إسرائيل وغزة.

وقال البيت الأبيض في بيان آخر إن بايدن تحدث إلى البابا فرنسيس وناقشا الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أنهما ناقشا “ضرورة منع التصعيد في المنطقة والعمل نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”.

وقال الفاتيكان في وقت سابق إن الاتصال الذي استمر نحو 20 دقيقة “ركز على أوضاع الصراع في العالم وضرورة إيجاد سبل للسلام”.

(رويترز)