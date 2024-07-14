سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يدعو إلى الوحدة بعد محاولة اغتيال ترامب

14 - يوليو - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إن الدافع وراء محاولة اغتيال سلفه الجمهوري دونالد ترامب لم يعرف بعد، ودعا إلى عدم إطلاق افتراضات.

وأضاف بايدن في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض “ليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن دوافع منفّذ الهجوم. نعرف من هو. أدعو الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته”.

وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد بمحاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترامب وقال إنه يشعر بالامتنان لأن ترامب يتعافى من جروحه الناجمة عن الحادث.

وأضاف في تصريحات بالبيت الأبيض أنه سيلقي خطابا على الشعب الأمريكي بعد ساعات بشأن ضرورة الوحدة.

وقال إنه أمر بإجراء تحقيق للوقوف على ما حدث خلال تجمع ترامب الانتخابي في بنسلفانيا.

وأضاف “لا يوجد مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف أو أي عنف آخر. محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله”.

(وكالات)

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