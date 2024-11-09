البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع ترامب الأربعاء

واشنطن: قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب سيجتمعان يوم الأربعاء في البيت الأبيض بدعوة من بايدن.

وكان بايدن تعهد ضمان انتقال “سلمي ومنظم” للسلطة مع الرئيس الجمهوري المنتخب والذي حقق فوزا كبيرا الثلاثاء على الديموقراطية كامالا هاريس.

ويهدف الاجتماع الى إعداد تسلم ادارة ترامب المقبلة مقاليد الحكم.

وسبق أن أعلن هذا الاجتماع من دون تحديد موعد له.

ولم يعترف ترامب ابدا بهزيمته العام 2020 وقاطع حفل تنصيب جو بايدن. ونقل عنه فريقه الخميس قوله إنه “ينتظر هذا اللقاء (في البيت الابيض) بفارغ الصبر”.

وأمام الملياردير الجمهوري الذي تعرض لمحاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية، فضلا عن اتهامه وإدانته في قضية جنائية، 74 يوما لتشكيل فريق حكومته.

وأعلن ترامب الخميس أول تعيين في إدارته المقبلة بعد فوزه الحاسم، واختار مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز لتولي منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتكون أول امرأة تعيّن في هذا المنصب الرفيع.

(وكالات)