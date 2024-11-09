سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع ترامب الأربعاء

9 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب سيجتمعان يوم الأربعاء في البيت الأبيض بدعوة من بايدن.

وكان بايدن تعهد ضمان انتقال “سلمي ومنظم” للسلطة مع الرئيس الجمهوري المنتخب والذي حقق فوزا كبيرا الثلاثاء على الديموقراطية كامالا هاريس.

ويهدف الاجتماع الى إعداد تسلم ادارة ترامب المقبلة مقاليد الحكم.

وسبق أن أعلن هذا الاجتماع من دون تحديد موعد له.

ولم يعترف ترامب ابدا بهزيمته العام 2020 وقاطع حفل تنصيب جو بايدن. ونقل عنه فريقه الخميس قوله إنه “ينتظر هذا اللقاء (في البيت الابيض) بفارغ الصبر”.

وأمام الملياردير الجمهوري الذي تعرض لمحاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية، فضلا عن اتهامه وإدانته في قضية جنائية، 74 يوما لتشكيل فريق حكومته.

وأعلن ترامب الخميس أول تعيين في إدارته المقبلة بعد فوزه الحاسم، واختار مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز لتولي منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتكون أول امرأة تعيّن في هذا المنصب الرفيع.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 5:59 م

    هه تعسا لرؤساء أمريكا الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الدمويين الذين يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل المقهور منذ 1948 من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 6:00 م

    هه كلهم متفقون على إبادة جميع العرب والمسلمين وحا الف هذي عقود وعقود وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸☹️

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  3. يقول احمد الشمري الذي يحتقر اخراءيل النازية وأمريكا:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 6:26 م

    بايدن لو انة يملك ذرة اخلاق وكرامة لانتحر ولكن هي اخلاق الرجل الأمريكي الأبيض الذي يحب العيش تحت الاهانات مهما كانت النتاءج

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