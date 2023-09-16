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البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع زيلينسكي ومساعدات جديدة متوقعة لأوكرانيا

منذ ساعتين

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واشنطن: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الجمعة إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، مضيفا أن الرئيس جو بايدن سيلتقي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس في البيت الأبيض.

وذكر سوليفان أنه من المتوقع أيضا أن يجتمع زيلينسكي مع زعماء بالكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.

وقالت رويترز يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة تدرس شحن منظومات صواريخ تكتيكية يمكنها التحليق على ارتفاع 300 كيلومتر أو منظومات صواريخ موجهة متعددة الإطلاق يصل مداها إلى 70 كيلومترا مجهزة بقنابل عنقودية، أو المنظومتين معا، إلى أوكرانيا.

وطلبت كييف مرارا من إدارة بايدن مدها بمنظومات صواريخ تكتيكية للمساعدة في الهجوم وقطع خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في الأراضي التي تحتلها روسيا.

لكن مصدرا مطلعا قال إن الولايات المتحدة لا تعتزم الإعلان عن مد أوكرانيا بهذه المنظومة أثناء زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض هذا الأسبوع.

(رويترز)

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