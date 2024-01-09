سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لإقالة أوستن بسبب دخوله المستشفى دون علمه

9 - يناير - 2024

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واشنطن:  قال البيت الأبيض يوم الإثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “ليس لديه خطط” لإقالة وزير الدفاع لويد أوستن بعد أن فشل أوستن في إخبار رئيسه بأنه دخل المستشفى لعدة أيام الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ساوث كارولينا: “ينصب تركيز الرئيس الأول على صحته (أوستن) وتعافيه، ويتطلع إلى عودته إلى البنتاغون في أقرب وقت ممكن”، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وتم نقل أوستن ( 70 عاماً) إلى المستشفى منذ يوم رأس السنة الجديدة ، ونقل مهامه إلى نائبته كاثلين هيكس.

وقال البيت الأبيض والبنتاغون إن أوستن استأنف مهامه يوم الجمعة وإن كان من المستشفى.

(د ب أ)

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  1. يقول عيسى:
    يناير 9, 2024 الساعة 6:41 ص

    كل من تآمر أو تعاطف أو مد يد العون ضد أهل “طوفان الأقصى” ،سيلقى مالا يتمنى!، إنها بركة أهل الأرض المباركة، وسترون!.

    رد

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