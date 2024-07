البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم “أبداً” الانسحاب من الانتخابات الرئاسية- (تدوينة) 

واشنطن: أكّد البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم “أبداً” الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر بل هو “ماضٍ قدمًا” في حملته، وذلك في ظلّ تزايد الضغوط عليه للانسحاب بعد نتائج مناظرة كارثية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار لصحافيين لدى سؤالها عن احتمال انسحاب المرشح الديموقراطي “أبدًا أبدًا”. وأكّدت أنه “ماضٍ قدمًا” في حملته الانتخابية، مضيفة “يركّز الرئيس على كيفية مواصلة هذا العمل. وكل أمر آخر نسمعه أو يُقال، كاذب تمامًا”.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، نفى البيت الأبيض تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لأحد حلفائه إنه يدرس ما إذا كان سيستمر في مسعاه للفوز بفترة جديدة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، ووصف التقرير بأنه “غير صحيح بالمرة”.

واستند التقرير إلى حديث قالت الصحيفة إن بايدن أجراه مع “حليف رئيسي” لم تذكر اسمه، ونقل عنه التقرير قوله إن الرئيس يعلم أن عليه الإسراع بطمأنة الجمهور بأنه لا يزال قادرا على القيام بهذه المهمة.

وتسبب أداء بايدن الضعيف في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في أتلانتا الأسبوع الماضي، في ظهور دعوات له للتنحي عن ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي منشور على منصة إكس، كتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس “هذا الادعاء غير صحيح بالمرة”. ونُشر تعليق المتحدث الرسمي مع صورة لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، والذي حمل العنوان الرئيسي “الرئيس بايدن أخبر حليفا له أنه يدرس ما إذا كان سيستمر في السباق”.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024