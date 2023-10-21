البيت الأبيض: بايدن لم يسمع سؤالا عن تأجيل إسرائيل للغزو البري لغزة

واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يسمع جيدا السؤال الذي طرحه أحد الصحافيين عما إذا كان يجب على إسرائيل تأجيل غزوها البري المحتمل لغزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن عندما أجاب بكلمة “نعم”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت “كان الرئيس بعيدا. لم يسمع السؤال كاملا. السؤال بدا كما لو كان ’هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟’ كان يعلق على شيء آخر”.

وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحافيين بالسؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال “نعم” ثم صعد إلى الطائرة.

(رويترز)