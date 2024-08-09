سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: بايدن لن يسمح “للمتطرفين” بإخراج محادثات غزة عن مسارها

9 - أغسطس - 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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واشنطن: قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تسمح “للمتطرفين”، بما في ذلك في إسرائيل، بإخراج محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن مسارها.

واتهم كيربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإطلاق ادعاءات كاذبة.

ووصف كيربي مزاعم سموتريتش بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأنها مزاعم “خاطئة تماما”.

وأضاف أن سموتريتش يضلل الجمهور الإسرائيلي.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 9:04 م

    ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي الأمريكي الذي سرق أرض فلسطين العام 1948 بدعم من الأمم المتحدة المنافقة البغيضة العنصرية التي تكيل بمكيالين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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