البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيس الوزراء البريطاني في 13 أيلول

واشنطن: يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع المقبل لمحادثات ستتركز على الحربين في غزة وأوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وستتناول زيارة ستارمر إلى البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر، وهي الثانية له منذ توليه منصبه في تموز/يوليو، “العلاقة الخاصة” بين لندن وواشنطن، وفق البيت الأبيض.

(أ ف ب)