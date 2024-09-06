سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيس الوزراء البريطاني في 13 أيلول

6 - سبتمبر - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

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واشنطن: يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع المقبل لمحادثات ستتركز على الحربين في غزة وأوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وستتناول زيارة ستارمر إلى البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر، وهي الثانية له منذ توليه منصبه في تموز/يوليو، “العلاقة الخاصة” بين لندن وواشنطن، وفق البيت الأبيض.

(أ ف ب)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 9:13 م

    الإمبراطوريّة العجوز تودّع الرئيس العجوز.

    رد
  2. يقول الدكتور جمال البدري:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 9:13 م

    الإمبراطوريّة العجوز تودّع أفول الرئيس العجوز.

    رد
  3. يقول الغزومي:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 12:05 ص

    دهب إلى العجوز ليقل له كيف ننقل الحرب من غزة إلى بلد عربي تاني..والعرب نائمين لا يعرفون بين الليل والنهار

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