بعد “مكالمة مطولة”.. زيلينسكي يعلن عن لقاء مع ترامب في واشنطن الإثنين “لمناقشة تفاصيل إنهاء القتل والحرب”

واشنطن- كييف: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مكالمة مطوّلة” مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، بعد القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وقالت ليفيت للصحافيين على متن “إير فورس وان” إنّ ترامب تحدث أيضاً مع قادة حلف شمال الأطلسي.

ونزل ترامب من الطائرة في الساعة 2,45 صباح السبت بالتوقيت المحلي (6,45 بتوقيت غرينتش). ولم يجب على أسئلة الصحافيين.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني السبت أنّه سيتوجه الإثنين إلى واشنطن لمناقشة “إنهاء القتل والحرب” مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء إعلان زيلينسكي بعد محادثة هاتفية أجراها مع ترامب، وقال إنّ الأخير أطلعه خلالها على “النقاط الرئيسية” في محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأضاف زيلينسكي: “الإثنين، سألتقي مع الرئيس ترامب في العاصمة واشنطن، لمناقشة كافة التفاصيل المتعلّقة بإنهاء القتل والحرب“.

وأضاف: “أنا ممتن لهذه الدعوة”.

وأشار زيلينسكي إلى أنّه أجرى “مكالمة مطوّلة وموضوعية مع ترامب”، بدأت كمحادثة ثنائية، قبل أن ينضم إليها قادة أوروبيون.

ويعقد اللقاء في واشنطن، بعد ثلاثة أيام من محادثات أجراها ترامب مع بوتين في ألاسكا، لم يتم التوصل خلالها إلى إعلان عن وقف لإطلاق النار، كما لم تشهد اختراقاً مهماً يؤدي إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر من أكثر من ثلاث سنوات.

وغداة القمة الأمريكية-الروسية، دعا زيلينسكي القادة الأوروبيين إلى الانخراط في “كلّ مرحلة” من المحادثات. كذلك أكد أنّه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين، وهو ما كانت تدفع كييف نحوه، بينما رفضه الكرملين.

وقال زيلينسكي إنّ “أوكرانيا تؤكد أنّ القضايا الأساسية يمكن مناقشتها على مستوى الرؤساء”، مشيراً إلى أنّ “الصيغة الثلاثية مناسبة لذلك”.

(أ ف ب)