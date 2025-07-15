سياسة | دولي

البيت الأبيض: ترامب سيواصل الضغط حتى الإفراج عن جميع الرهائن في غزة

منذ 19 دقيقة

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واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سيواصل ممارسة الضغط حتى يتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة”.

وأضافت ليفيت أن الإدارة الأمريكية “تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لتحقيق هذا الهدف”، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب “لن يتراجع حتى يُطلق سراح كل رهينة”.

وكان ترامب قد صرّح خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في البيت الأبيض، أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة “قد يكون قريبًا”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “تُبلي بلاءً حسنًا” في دفع مفاوضات وقف إطلاق النار قدمًا.

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