سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا لإغلاق وزارة التعليم

19 - مارس - 2025

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض في وثيقة أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع يوم الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذا لتعهد رئيسي قطعه خلال حملته الانتخابية.

ويوجّه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بشكل فعال ومتواصل”.

كما ينصّ على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا “تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي”.

(رويترز)

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