البيت الأبيض: ترامب وزيلينسكي عقدا اجتماعا “مثمرا للغاية” خلال جنازة البابا

الفاتيكان: قال البيت الأبيض السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدا اجتماعا “مثمرا للغاية” قبيل بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس.

وقال مدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشونغ إن “الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي التقيا على انفراد اليوم وأجريا نقاشا مثمرا للغاية”، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم إعلانها لاحقا.

وقال ترامب الجمعة إن محادثات مثمرة جرت بين مبعوثه والقيادة الروسية، ودعا إلى اجتماع رفيع المستوى بين كييف وموسكو لإبرام اتفاق. ويضغط ترامب على الجانبين للاتفاق على وقف إطلاق النار.

وحذر ترامب سابقا الجانبين من أن إدارته ستتخلى عن جهودها الرامية لتحقيق السلام إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قريبا.

وهذا هو أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعها بالبيت الأبيض في فبراير/ شباط والذي شهد مشادة كلامية بينهما.

وأوقفت الولايات المتحدة التعاون المخابراتي مع أوكرانيا عقب ذلك الاجتماع لكنها استأنفته لاحقا.

(وكالات)