البيت الأبيض: ترامب “يثمن” إبداء ماسك أسفه لبعض انتقاداته للرئيس الأمريكي

واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى اتصالا هاتفيا من إيلون ماسك في وقت متأخر من يوم الاثنين قبل أن يعبر الملياردير عن أسفه بشأن بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض اليوم إن ترامب يُقدر اعتذار ماسك، وذلك بعد ساعات من تعبير ماسك عن أسفه.

وأكدت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين في إفادة صحافية أن الإدارة لم تقم بأي جهود لمراجعة العقود الحكومية مع شركات ماسك.

(رويترز)