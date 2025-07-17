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البيت الأبيض: ترامب يخضع لفحص طبي إثر تورم في أسفل الساقين وكدمات في اليدين- (فيديو)

منذ 22 دقيقة

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واشنطن: قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحص طبي بسبب تورم في أسفل الساقين وكدمات في اليدين.

وقالت ليفيت للصحافيين استنادا لخطاب من طبيب ترامب إنه خضع لفحوص أشعة بالموجات فوق الصوتية على الساقين “كشفت عن قصور وريدي مزمن… وهي حالة شائعة خاصة لدى من تخطت أعمارهم السبعين”.

وتابعت قائلة “إضافة لذلك، أظهرت صور حديثة وجود كدمات صغيرة على ظاهر يديه… هذا متسق مع تهيج بسيط في الأنسجة الرهوة بسبب المصافحات المتكررة مع استخدام الأسبرين الذي يتناوله في إطار الإجراءات الوقائية المتعارف عليها والقياسية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

(رويترز)

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