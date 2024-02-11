سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: تصريحات ترامب عن روسيا وحلف الأطلسي “مروعة وفاقدة للصواب”

منذ 3 ساعات

صورة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحجز (مكتب شريف مقاطعة فولتون)

حجم الخط
3

واشنطن: رفض البيت الأبيض السبت تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفا تلك التصريحات بأنها “مروعة وفاقدة للصواب”.

وكان ترامب قد أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا. وقال الرئيس الأمريكي السابق الذي بدا وكأنه يروي ما حدث في اجتماع مع زعماء لدول أعضاء في حلف الأطلسي “وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: حسنا يا سيدي إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا فهل ستحمينا؟.”

وأضاف ترامب “قلت له: إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم”.

وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس التعليق على تصريحات ترامب قال إن “تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول S.S.Abdullah:
    فبراير 11, 2024 الساعة 9:08 ص

    هل هناك أولويات، يعني عقلية الفوز بماذا أولاً وبأي ثمن ثانياً، في أي سياق، يكون هو القرار الأصح، في تلك الحالة؟!

    بمعنى آخر كيف يمكن التعامل مع ما ورد تحت عنوان (البيت الأبيض: تصريحات ترامب عن روسيا وحلف الأطلسي “مروعة وفاقدة للصواب”) https://www.alquds.co.uk/?p=3298026

    من هنا، يُريد تسجيل ضد من، أي هدف، في لعبة الفوز بكراسي السياسة (وظيفة الإدارة والحوكمة في بيروقراطية أي نظام ديمقراطي) على أرض الواقع، هنا؟!

    بمعنى آخر هناك علاقة بين عقلية (أحمد الأبيض)

    https://youtu.be/N1FktbfvhfU?si=fMYtqYSuiOx4wn7b

    وعقلية (مشعان الجبوري)

    https://youtu.be/NttES1dsEog?si=dztuL-fMc4yNQKNG

    من زاوية (الشجاعة) في وضع الأصابع على الجروح، في أي سياق من أجل تحقيق (سبق إعلامي)، أو الاسترزاق من ذلك لمصالح شخصية، فهل في ذلك أي (خطأ)؟!

    ولذلك أحسنت الإختيار يا حبيبنا أبا ليلى (مجدي الخطيب) مثال ما يفعله الإعلامي/السياسي (جورج جلوي) في موضوع من له حق، في إعطاء أي (شيء)، أو تسجيل/تدوين أي (شيء) في سجلات (النظام)، هل هو القانون،

    أم (الموظف/المترجم)، كما حصل في بث حي ومباشر، أثناء كلمة الرئيس المصري (د محمد مرسي)، قام بتزييف/غش/تزوير، في عملية (الترجمة اللغوية) عن عمد وقصد، بحجة مصلحة (النظام) أو حتى لا يغضب (المسؤول) عن (خصم) أي شيء من (راتبه) كعقوبة،

    رد
  2. يقول S.S.Abdullah:
    فبراير 11, 2024 الساعة 9:09 ص

    فلولا (الحاجة)، لما كان هناك (الاختراع)، ومن يضيع وقته في الاختراع لأجل أن يكون مُختلف/مُتميّز، هو أساس أي هدر، في الوقت والجهد والمال، من خبرتي العملية، في توفير حلول، لمن يبحث عن حلول، في الإدارة والحوكمة من خلال (الأتمتة Digitisation) منذ عام 1982، لتوفير أفضل (إنتاج)، في خدمة ورعاية صحية لحجاج بيت الله الحرام، بما متوفر من كادر ومنتجات، من حول العالم، كتمثيل وتطبيق عملي لمعنى (العولمة) في أفضل صورها،

    وما أثار انتباهي من تراكم الخبرة/الحكمة من هذه التجربة الرائعة، هو ملاحظة تفضيل (الأطباء) ممرضات (تايوان)، بينما تفضيل (المرضى) ممرضات (الفلبين)، عن بقية الجنسيات، وهذا ما جعلني أسافر إلى تايوان والفلبين، لمعرفة كيف ولماذا، كانت هذه الخبرة عند (المرأة)، على أرض الواقع؟!🫣🤣🤭🤯

    ولمعرفة لماذا إدارة وحوكمة بلدية محافظة نابلس، هي النموذج الأصلح

    https://youtu.be/b476cT57MhA?si=vMRcoSqsbi6QEONc

    المخبر الإقتصادي+👆، يبين لك، لماذا؟!

    الطعام، الغذاء، الصين

    https://youtu.be/gOOyOWsQy-E?si=c0jCrU7Yn9nEqGmD

    China, Food, F.A.O

    https://youtu.be/zQg4Co-18qk?si=XYHhG4E9F7MskIEr

    وأضيف إلى ذلك فضيحة كيف تم ترسية عقود إلى (الهند)، في موضوع تجهيز COVID vaccine، والتي بسبب التأخير أو عدم الإلتزام بشروط المقاولة، مات الملايين حول العالم،

    رد
  3. يقول S.S.Abdullah:
    فبراير 11, 2024 الساعة 9:12 ص

    حتى تستطيع التمييز بين ذكاء الإنسان، عن ذكاء الآلة، عن ذكاء الحيوان، في الوصول إلى تعريف معنى القرار الأصح في أي سياق، عند إدارة وحوكمة أي دولة أو وزارة أو محافظة أو شركة أو أسرة، على أرض الواقع، لمن يبحث عن حلول إلى الإشكالية، في أزمة الإدارة والحوكمة (الأتمتة/Digitisation)، هل هي الحل أم المشكلة؟!.🤨😉
    🤑🙉🙊🙈🇺🇳📟✒️📓

    رد

أخبار ذات صلة

الكونغرس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لبيع 40 مقاتلة “إف-16” إلى تركيا
منذ ساعتين
معاريف.. إسرائيل: الحذر.. محافل رفيعة تقودها واشنطن لإقامة دولة فلسطينية 
9 - فبراير - 2024
السفيرة الأمريكية تؤكد توافق بلادها مع الجزائر حول حل الدولتين في فلسطين واختلافهما حول طريقة تحقيق ذلك
9 - فبراير - 2024
 معاريف.. للأمريكيين الذين يتجاهلون سلوك إيران: حتى العرب أنفسهم غير مقتنعين بدولة فلسطينية
8 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية