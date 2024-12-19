سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: حدوث “إغلاق” حكومي سيؤدّي “لاضطراب في سائر أنحاء البلاد”

19 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: اتّهم البيت الأبيض، الأربعاء، المعارضة الجمهورية بممارسة “ألاعيب سياسية” بتعريضها للخطر اتفاقا توصّل إليه الحزبان في الكونغرس لتجنّب حدوث “إغلاق” حكومي، محذّرا من حصول “اضطراب في سائر أنحاء البلاد” إذا لم يقرّ هذا النصّ الذي عارضه لتوّه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار في بيان “يجب على الجمهوريين التوقف عن ممارسة ألاعيب سياسية بهذا الاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الحزبين، وإلا فإنّهم سيؤذون الأمريكيين المجتهدين في العمل، وسيتسبّبون بعدم استقرار في سائر أنحاء البلاد”.

(أ ف ب)

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  1. يقول ابوالسعيد:
    ديسمبر 19, 2024 الساعة 10:23 ص

    امريكا غارقه فى ديون لا يمكن سدادها وهذا شيدخلها فى ازمات غير،قايله للحل

    رد

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