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البيت الأبيض: سنفرض مزيدا من العقوبات على إيران إذا لزم الأمر- (تدوينة)

10 - سبتمبر - 2024

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

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واشنطن: قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لصحافيين إن الولايات المتحدة ستنضم إلى حلفاء في فرض إجراءات عقابية على إيران، اليوم الثلاثاء، بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.

وأضاف أن واشنطن ستعلن مزيدا من العقوبات إذا لزم الأمر.

عقوبات أوروبية

بدورها، دانت الحكومات الفرنسية والألمانية والبريطانية الثلاثاء “قيام إيران بعملية تصدير وحيازة روسيا لصواريخ بالستية إيرانية”، معلنة أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال دبلوماسيو الدول الثلاث في بيان مشترك “لدينا الآن تأكيد أن إيران قامت بعمليات نقل” للصواريخ، معلنين أنهم سيتخذون “إجراءات فورية للتنديد باتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران”.

وأضافوا “سنعمل أيضا على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية”.

وتابعوا “بالإضافة إلى ذلك، سنستمر في فرض عقوبات على كيانات وأفراد مهمين منخرطين في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ونقل صواريخ بالستية وأسلحة أخرى إلى روسيا”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق خلال زيارة للندن إن “روسيا تلقّت شحنات من هذه الصواريخ البالستية وستستخدمها على الأرجح في غضون أسابيع في أوكرانيا ضد الأوكرانيين”.

وقالت باريس ولندن وبرلين “هذا تصعيد آخر للدعم العسكري الإيراني للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وسيؤدي إلى وصول صواريخ إيرانية إلى الأراضي الأوروبية، ما سيزيد من معاناة الأوكرانيين”.

وأشارت إلى أن ذلك “يُعد تصعيدا من جانب إيران وروسيا، ويشكّل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي”.

وقبيل صدور الإعلان المشترك، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة إكس قيام إيران بتسليم شحنات أسلحة.

وكتب “نشر أخبار كاذبة ومضللة حول نقل أسلحة إيرانية إلى بعض الدول” هو “دعاية قبيحة” وكذب، قائلا إن هدفها إخفاء “أبعاد الدعم المسلّح غير القانوني الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للإبادة الجماعية في قطاع غزة” حيث تخوض إسرائيل حربا على قطاع غزة.

(وكالات)

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