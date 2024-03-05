البيت الأبيض: سوليفان ورئيس وزراء قطر بحثا وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن

واشنطن: ذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقيا اليوم الثلاثاء وناقشا وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

(رويترز)