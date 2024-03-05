البيت الأبيض: سوليفان ورئيس وزراء قطر بحثا وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن

واشنطن: ذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقيا اليوم الثلاثاء وناقشا وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.
(رويترز)
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يا قطر العزة والكرامة والشهامة هلا أشهرتم البطاقة الحمراء في وجه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي من أجل حقن دماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم 🇵🇸🤕💪🚀👹🚀👹🚀👹🚀🚀🚀
يا قطر العزة والكرامة والشهامة هلا أشهرتم البطاقة الحمراء في وجه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي من أجل حقن دماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم 🇵🇸🤕💪🚀👹🚀👹🚀👹🚀🚀🚀