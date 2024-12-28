سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: شركة اتصالات تاسعة تتعرض لحملة تجسس صينية ضخمة

28 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: قالت مسؤولة بارزة في البيت الأبيض يوم الجمعة إنه تم التأكد من تعرض شركة اتصالات أمريكية تاسعة للاختراق في إطار حملة تجسس صينية ضخمة أتاحت للمسؤولين في بكين الوصول إلى نصوص خاصة ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأمريكيين.

وقال مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن هذا الشهر إن ما لا يقل عن ثماني شركات اتصالات، بالإضافة إلى عشرات الدول، تأثرت بهجوم القرصنة الصيني المعروف باسم “سولت تايفون”.

لكن نائبة مستشار الأمن القومي آن نويبرجر قالت للصحافيين يوم الجمعة إنه تم التعرف على ضحية تاسعة بعدما أصدرت الإدارة توجيهات للشركات حول كيفية تعقب الجناة الصينيين في شبكاتهم.

ويعد التحديث الذي قدمته نويبرجر أحدث تطور في عملية قرصنة ضخمة أثارت قلق مسؤولي الأمن القومي الأمريكي وكشفت عن نقاط ضعف في الأمن السيبراني في القطاع الخاص، كما كشفت عن مدى تطور القرصنة في الصين.

(أ ب)

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