البيت الأبيض: “صور جوية” و”اتصالات” تؤكد عدم وقوف إسرائيل وراء قصف المستشفى في غزة

واشنطن:أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تؤكد بأن إسرائيل لا تقف وراء قصف المستشفى في غزة، فيما أشار الرئيس جو بايدن إلى أنها تبدو نتيجة صاروخ حاد عن مساره أطلقته “جماعة إرهابية”.

ودعم بايدن تأكيدات إسرائيل بأنها لم تنفّذ الضربة التي طالت مستشفى وأسفرت عن سقوط مئات القتلى في غزة، في وقت حمّلت حماس إسرائيل المسؤولية.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون على وسائل التواصل الاجتماعي “بينما نواصل جمع المعلومات، يفيد تقييمنا الحالي بناء على تحليل صور من الأعلى وعمليات اعتراض (لاتصالات) ومعلومات مفتوحة المصدر، بأن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية الانفجار في المستشفى في غزة أمس”.

تشمل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بيانات من الأقمار الصناعية وبالأشعة تحت الحمراء تظهر إطلاق مقذوف من مواقع تابعة لفصائل مسلحة داخل غزة، وفق ما ذكرت “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وزوّد مسؤولون إسرائيليون واشنطن باتصالات تم اعتراضها بين مسؤولين في حماس بينما اطلعت الاستخبارات الأمريكية على تسجيل مصور من مصدر مفتوح لعملية الإطلاق، بحسب الصحيفة.

بدوره، أبلغ بايدن الذي يقوم بزيارة مقتضبة إلى تل أبيب للتعبير عن تضامن واشنطن مع إسرائيل بعد هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي شنتها حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه يبدو أن “الفريق الآخر” يقف وراء القصف.

وأكد بايدن لاحقا “بناء على المعلومات التي اطلعنا عليها حتى الآن، يبدو أن ذلك حدث نتيجة صاروخ حاد عن مساره أطلقته جماعة إرهابية في غزة”.

وذكر بأن التقييم اعتمد على “بيانات اطلعتني عليها وزارة الدفاع” الأمريكية.

ولم يرد أي تعليق بعد من البنتاغون.

أسفر قصف المستشفى عن سقوط 471 شهيدا، بحسب وزارة الصحة التابعة لغزة وأثار موجة غضب في أوساط العرب والمسلمين.

وأكدت حماس بأن انفجار الثلاثاء كان ناجما عن قصف جوي إسرائيلي.

وذكرت إسرائيل بأن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء قصف صاروخي ضرب المستشفى.

(وكالات)