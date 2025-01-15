سياسة | دولي

البيت الأبيض: ضعف إيران قد يدفعها لإعادة النظر في موقفها بشأن الأسلحة النووية

15 - يناير - 2025

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واشنطن: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الثلاثاء إن إيران في أضعف مراحلها منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وإن ضعفها يشكل مصدر قلق لأنه قد يدفعها إلى إعادة النظر في موقفها من الأسلحة النووية.

وكان سوليفان يتحدث وبجواره مستشار الأمن القومي الجديد مايك والتز في حفل لتسليم المهام.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 17, 2025 الساعة 9:24 ص

    ههه كاذبون يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ماذا عن عمليتي الوعد الصادق 1 و2 في انتظار الوعد الصادق 3 بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام يا معشر اللئام المنافقين العنصريين النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين تعيثون سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎💪🚀🔥🐒🔥

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