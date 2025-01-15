البيت الأبيض: ضعف إيران قد يدفعها لإعادة النظر في موقفها بشأن الأسلحة النووية

واشنطن: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الثلاثاء إن إيران في أضعف مراحلها منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وإن ضعفها يشكل مصدر قلق لأنه قد يدفعها إلى إعادة النظر في موقفها من الأسلحة النووية.

وكان سوليفان يتحدث وبجواره مستشار الأمن القومي الجديد مايك والتز في حفل لتسليم المهام.

(رويترز)