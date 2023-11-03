البيت الأبيض: على حزب الله ألا “يستغل” الحرب بين اسرائيل وحماس

واشنطن: اعتبرت الولايات المتحدة الجمعة أن على حزب الله الا “يستغل” الحرب بين اسرائيل وحماس بعدما اعلن الامين العام للحزب أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد اسرائيل “مفتوحة”.

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي “نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله واطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، الا يحاولوا استغلال النزاع القائم”.

هدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الولايات المتحدة التي حمّلها “المسؤولية الكاملة” عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل “مفتوحة”.

وتعليقا على هذا الموقف، قال المتحدث “لن ندخل في حرب كلامية”.

واكد ان “الولايات المتحدة لا تسعى الى تصعيد او الى توسيع رقعة النزاع” المستمر بين اسرائيل وحركة حماس.

وتابع المتحدث باسم مجلس الامن القومي “قد يتحول الامر الى حرب بين اسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع الى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه”.

(أ ف ب)