البيت الأبيض: فقدان السيطرة على حلب سببه اعتماد الأسد على روسيا وإيران

صورة لبشار الأسد في حلب، في 30 نوفمبر 2024. رويترز

واشنطن: قالت الولايات المتحدة، السبت، إن رأس النظام السوري بشار الأسد فقد السيطرة على حلب بسبب اعتماده على روسيا وإيران.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، في بيان، بأن “اعتماد سوريا على روسيا وإيران”، إلى جانب رفضها المضي قدماً في عملية السلام التي حدّدها مجلس الأمن الدولي عام 2015، قد “أوجدا الظروف التي تتكشف الآن”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام، وهي منظمة مصنفة إرهابية”.

عاجل | الثوار يتوجهون الى مدينة اللطامنة أولى مدن محافظة حماه .. pic.twitter.com/IqDchvIgNH — موسى العمر (@MousaAlomar) November 30, 2024

(أ ف ب)