البيت الأبيض: فقدان السيطرة على حلب سببه اعتماد الأسد على روسيا وإيران

واشنطن: قالت الولايات المتحدة، السبت، إن رأس النظام السوري بشار الأسد فقد السيطرة على حلب بسبب اعتماده على روسيا وإيران.
وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، في بيان، بأن “اعتماد سوريا على روسيا وإيران”، إلى جانب رفضها المضي قدماً في عملية السلام التي حدّدها مجلس الأمن الدولي عام 2015، قد “أوجدا الظروف التي تتكشف الآن”.
وأضاف: “في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام، وهي منظمة مصنفة إرهابية”.
عاجل | الثوار يتوجهون الى مدينة اللطامنة أولى مدن محافظة حماه .. pic.twitter.com/IqDchvIgNH
— موسى العمر (@MousaAlomar) November 30, 2024
(أ ف ب)
القاعدة تحتل حلب في اطار صفقة القرن الجديدة
الصراع في سورية سينتهي بإسقاط الأسد.انه
صراع بين السنة والشيعة بأسماء سياسية.بعد
افول حزب الله..سيتم طرد إيران من البلاد العربية كافة.الزمن القادم لصالح تركيا.
يتهمون امريكا واسرائيل انها وراء احداث سوريا ولكنهم في الواقع يتهربون من الحقيقه فتركيا هي محراك الشر وراء هذا كله وصدق من قال ” وفيما يحدث حقيقة هو أن الجانب التركي التقط فرصة استثنائية من تغيّر القوى الجيوسياسية في المنطقة، مدركاً أن الإسرائيلي أضعفَ الإيراني في لبنان وفي غزة وأصبحت الميليشيات المحسوبة على إيران ضعيفة جداً، ومعلوم أن من يحيط بحلب وخصوصاً ريفها وخط التماس، هي في أغلبها ميليشيات من حزب الله والحرس الثوري، وغيرها، فبالتالي المخطط التركي تغيّر بدلاً من الهجوم نحو مناطق الأكثرية الكردية، إلى إبعاد الإيراني من تلك المنطقة ومن المرجح ألا يقوم الجانب التركي على الأغلب بمثل هذا العمل دون أن يخبر الروسي”
￼
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الثوار اختاروا التوقيت المناسب للسباحة حيث الانتخابات الأمريكية واستغلوا غضب تركيا من حركة الغدر الذي تعرضت له بعد اتفاقية منع التصعيد إيران مشغولة بصراعها على المنطقة مع إسرائيل وتعاني من المزاح الصهيوني الثقيل حيث الضرب بين المزاح والجد روسيا تدخلت بشكل رمزي لأنه لم يعد لديها مقدرة على دعم النظام بعد.حربها في اوكرانيا بقي العراق قد يقوم بمد النظام السوري بالمرتزقة والسلاح
حلفاء الولايات المتحدة الأكراد ممثلين بما يسمى قسد وقفوا مع نظام بشار الكيماوي في هذه المعركة ضد الثوار.
لا يمتلك نظام الأسد جيشا قويا بل يعتمد على تنظيمات مسلحة تأتي من العراق وكذلك قولت حزب الله اللبناني وهذه التنظيمات بدورها تعتمد على فاعلية الغطاء الجوي التي توفره روسيا، إذآ المعادلة اختلت اليوم حزب الله معنيا الآن بترتيب اوضاعة داخل لبنان واعادة تسليح نفسه واعادة هيكلة قيادته الأمنية والسياسية فقد تعرضت قدراته لضربات مؤثرة على كل المستويات وهو الآن سيستغل فترة وقف إطلاق النار لترتيب وضعه الداخلي في لبنان واعادة تسليح نفسه وسيكون من الصعب عليه الانخراط مجددا في سوريا بالوتيرة السابقة نفسها وكان له دور في السابق في حسم الكثير من المعارك لصالح النظام السوري وكذلك حال المليشيات العراقية فهي ليست في احسن حالتها وقد تعرضت هي بدورها لضربات قوية في سوريا والعراق واي تحركات لها سيجعلها مكشوفه وسيعرضها لمزيد من الهجمات الجوية الإسرائيلية الأمريكية، وحزب الله أيضا اذا تحرك باتجاه سوريا ربما سيكون هو أيضا معرضا لضربات جوية إسرائيلية، وإيران تعيش وضع غير مريح في المنطقة وروسيا مشغولة بشدة في، أوكرانيا وربما مساهمتها الجوية في ضرب المعارضه السورية لن يكون بالزخم سابق نفسه، ولهذا اعتقد ان النظام السوري يواجه ورطه حقيقية هذه المرة.
من يمول هذه المنظمات بالمال و السلاح ان لم نكونوا انتم و حلفائكم في المنطقة و في خدمة من ؟