البيت الأبيض: “قلبنا مفطور” لمقتل عاملي إغاثة بغارة إسرائيلية في غزة

واشنطن: أعرب البيت الأبيض الإثنين عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، مطالباً الدولة العبرية بأن تجري سريعاً تحقيقاً يكشف ملابسات ما جرى.

وكتبت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون على منصّة إكس إنّ “قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة” التي أودت بالفريق الإغاثي، مشدّدة على “وجوب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسّة إليها، ونحضّ إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى”.

(أ ف ب)