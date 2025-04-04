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البيت الأبيض كان على وشك التوصل لاتفاق بشأن تيك توك والصين أوقفت المفاوضات بعد إعلان رسوم ترامب

منذ 22 دقيقة

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ويست بالم بيتش (فلوريدا): أوشك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق أمس الأول الأربعاء لتحويل تطبيق تيك توك إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة ويمتلكها ويديرها غالبية من المستثمرين الأمريكيين، مع احتفاظ شركة بايت دانس الصينية بحصة أقلية، وفقا لمصدر مطلع على المفاوضات.

ولكن الاتفاق انهار، أمس الخميس، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق، بما في ذلك ضد الصين.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى مناقشة التفاصيل الحساسة للمفاوضات، إن ممثلين عن شركة بايت دانس اتصلوا بالبيت الأبيض للإبلاغ عن أن الصين لن توافق على الاتفاق بعد الآن حتى تتوفر إمكانية التفاوض حول التجارة والرسوم الجمركية.

(أ ب)

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