البيت الأبيض: كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط في طريقه للمنطقة

واشنطن: غادر بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الولايات المتحدة الثلاثاء في جولة شرق أوسطية يستهلها بزيارة إسرائيل لإجراء محادثات حول ملفات بينها الأسرى.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن “ماكغورك سيناقش احتياجات إسرائيل الأمنية، وضرورة حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، فضلا عن الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحاجة إلى كبح جماح المستوطنين المتطرفين العنيفين في الضفة الغربية”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت حركة “حماس” نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وبعد زيارته لإسرائيل، سيزور ماكغورك الضفة الغربية المحتلة، حيث سيناقش “دعم إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية ودورها الأساسي كممثل للشعب الفلسطيني، فضلا عن الحاجة لإجراء إصلاحات لتعزيز الاستقرار طويل الأمد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة”.

كما ستشمل جولة ماكغورك كلا من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن، وفقا للبيت الأبيض.

وبحسب البيان، “سيناقش ماكغورك في الخليج الجهود المبذولة لاحتواء الصراع ضد حماس، والردع ضد أي دولة أو مجموعة غير حكومية تسعى إلى توسعته، بالإضافة إلى المساعدة الأمنية الأمريكية لشركائنا في مجلس التعاون الخليجي”.

وفي قطر، سيركز على “الجهود المكثفة (بوساطة الدوحة) لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك عدد من الأمريكيين”.

وأخيرا، في الأردن “سيتشاور ماكغورك مع كبار القادة حول المسار العملي لإقامة دولة فلسطينية”، بحسب البيان.

(الأناضول)