سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا بشأن استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

13 - سبتمبر - 2024

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين

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واشنطن: قال البيت الأبيض إن واشنطن لا تعتزم إعلان أي سياسة جديدة بشأن أوكرانيا واستخدامها صواريخ بعيدة المدى اليوم الجمعة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين “لا توجد تغييرات في رؤيتنا بشأن تزويد أوكرانيا بقدرات هجومية بعيدة المدى لاستخدامها داخل روسيا”.

وأضاف كيربي “لا أتوقع أي إعلان كبير في ذلك الصدد” من مناقشات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 6:06 م

    ههه لا تأمنوا غضب الجيش الروسي يا عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇷🇺💪🚀

    رد

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