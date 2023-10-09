سياسة | دولي

البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  قال متحدث باسم البيت الأبيضن الإثنين، إن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، “لا شك أن هناك درجة من التواطؤ” من قبل إيران في دعم حماس، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى دليلا ملموسا على تورط إيران تورطا مباشرا في التخطيط للهجوم الحالي.

وأضاف للصحافيين أن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وسيحاول تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأردف “من السابق لأوانه القول بأننا أوقفنا” جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن لا يزال يتعين تشجيع مثل هذه الدبلوماسية.

(رويترز)

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