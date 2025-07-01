البيت الأبيض: لن نرسل بعض الأسلحة التي تعهدنا بها لأوكرانيا

واشنطن: قال مسؤولون إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى أوكرانيا، وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.

وكانت واشنطن قد تعهّدت بإرسال هذه الذخائر إلى كييف لاستخدامها خلال حربها المستمرة مع موسكو في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لكن التوقف المؤقت يعكس مجموعة جديدة من الأولويات في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان: “تم اتخاذ هذا القرار لوضع مصالح أمريكا أولا بعد مراجعة وزارة الدفاع (بنتاغون) للدعم والمساعدة العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى في جميع أنحاء العالم… لا تزال قوة القوات المسلحة الأمريكية غير مشكوك فيها، فقط اسألوا إيران”.

وخلصت مراجعة البنتاغون إلى أن المخزونات منخفضة للغاية من بعض المواد التي تم التعهد بها سابقا، لذلك لن يتم إرسال شحنات معلقة من بعض المواد، وفقا لمسؤول أمريكي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم معلومات لم يتم الإعلان عنها بعد.

وقدّمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن أسلحة ومساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 66 مليار دولار منذ بدء الحرب ضد روسيا في فبراير/ شباط 2022.

(أ ب)