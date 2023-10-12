البيت الأبيض: ليست مهمتنا التحقق من “صور أطفال قتلى” نشرتها إسرائيل

واشنطن: أكد البيت الأبيض أنه ليس من مهمته التحقق من “صور أطفال قتلى”، نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحافي، الخميس.

ووجهت أسئلة إلى كيربي عن تصريحات الرئيس جو بايدن بأنه شاهد “لقطات مؤكدة للإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الأطفال” في إسرائيل.

وأشار كيربي إلى أن هناك صورا نقلها صحفيون من المنطقة وذكرها مسؤولون إسرائيليون، مبينا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض بعض اللقطات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقال: “يجب أن نكون مستعدين لحقيقة ظهور المزيد من الصور المروعة وبعض الأخبار الصعبة للغاية التي يتعين علينا جميعًا استيعابها”.

وبخصوص “لقطات الأطفال القتلى” التي نشرها حساب مكتب نتنياهو، قال كيربي: “ليس لدينا أي عمل للتحقق من صحة هذه المنشورات، وليس لدينا أي سبب للشك في الصور القادمة من رئاسة الوزراء الإسرائيلية”.

وكان مسؤولان بالبيت الأبيض قالا الأربعاء، إن الرئيس بايدن لم ير صورا أو تقارير مؤكدة عن “إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال” في إسرائيل، وذكرا أن تصريح بايدن بهذا الخصوص استند إلى مزاعم مسؤولين إسرائيليين.

وكان بايدن أفاد في تصريحات صحافية سابقة أن “من المهم للأمريكيين أن يروا ما يحدث هناك (في إسرائيل)، أنا أقوم بهذا العمل منذ فترة طويلة، لم أعتقد قط أنني سأرى لقطات مؤكدة لإرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال”.

ومؤخرا، انتشرت مزاعم عن قيام عناصر من “كتائب القسام”، بـ”قطع رؤوس أطفال إسرائيليين” خلال الهجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

من جهتها، قالت حركة “حماس” الفلسطينية، إن تراجع صحف عالمية عن مزاعم “قتل المقاومة لأطفال” يؤكد “زيف وكذب الرواية الإسرائيلية”.

(الأناضول)