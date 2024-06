إيلون ماسك ينتقد تقارير وسائل الإعلام “الزائفة” التي تتهمه بمعاداة السامية

“القدس العربي”: انتقد الملياردير الأمريكي ومالك موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”، إيلون ماسك تقارير وسائل الإعلام “الزائفة” التي تتهمه بمعاداة السامية اليوم الإثنين.

وأصدر ماسك أقوى رد له حتى الآن بعد تأييده لمحتوى اعتبر “معاد للسامية” في منشور على منصة “إكس” أثار الغضب وتسبب في سحب عدد من الشركات العملاقة مثل “أبل إنك” إعلاناتها من المنصة.

وشارك ماسك اليوم مجموعة من التدوينات، معلقا “ميديا ماترز” شر خالص.

This past week, there were hundreds of bogus media stories claiming that I am antisemitic.

Nothing could be further from the truth.

I wish only the best for humanity and a prosperous and exciting future for all.

— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023