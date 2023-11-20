إيلون ماسك ينتقد تقارير وسائل الإعلام “الزائفة” التي تتهمه بمعاداة السامية

“القدس العربي”: انتقد الملياردير الأمريكي ومالك موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”، إيلون ماسك تقارير وسائل الإعلام “الزائفة” التي تتهمه بمعاداة السامية اليوم الإثنين.

وأصدر ماسك أقوى رد له حتى الآن بعد تأييده لمحتوى اعتبر “معاد للسامية” في منشور على منصة “إكس” أثار الغضب وتسبب في سحب عدد من الشركات العملاقة مثل “أبل إنك” إعلاناتها من المنصة.

وشارك ماسك اليوم مجموعة من التدوينات، معلقا “ميديا ماترز” شر خالص.

Media Matters is pure evil https://t.co/9bdMWyczs6 — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2023

Media Matters is pure evil https://t.co/gIV1rHO9d7 — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2023

This past week, there were hundreds of bogus media stories claiming that I am antisemitic. Nothing could be further from the truth. I wish only the best for humanity and a prosperous and exciting future for all. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023

وجاء رد الفعل العنيف، الأسبوع الماضي، بعد أن أيد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير ومالك منصة إكس على منشور قال كاتبه إن الشعب اليهودي يحمل “كراهية جدلية” للبيض.

ومنذ ذلك الحين أثارت هذه الرسالة انتقادات من البيت الأبيض وكذلك العديد من المستثمرين في تسلا.

وكانت شركة والت ديزني أيضا من بين الشركات الكبيرة التي انسحبت من المنصة.

واليوم الإثنين، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنه ليس لديه علم بالجهود الرامية إلى وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك ردا على المحتوى المعادي للسامية على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة له.

وقال كيربي “ليس لدي علم بأي جهود محددة لمعالجة مخاوفنا بشأن حديثه فيما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها شركاته الدعم لمنظومة الأمن القومي لدينا”.

(وكالات)