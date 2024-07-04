البيت الأبيض: مبعوث أمريكي ناقش مع مسؤولين فرنسيين جهود التهدئة في الشرق الأوسط

واشنطن: قال مسؤول بالبيت الأبيض إن عاموس هوكستين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بمسؤولين فرنسيين أمس الأربعاء وناقش الجهود الفرنسية والأمريكية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول أن “فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية مما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن”، في إشارة إلى الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

(رويترز)