البيت الأبيض: محادثات “مكثفة” مع إسرائيل بشأن المرحلة التالية من حرب غزة

القدس: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة إن بلاده تحث إسرائيل على تركيز الحرب في غزة على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس بدلا من القصف والعمليات البرية واسعة النطاق، دون أن يذكر متى سيحدث هذا التحول.

وقاومت إسرائيل حتى الآن الضغوط العالمية المتزايدة لكبح هجومها الذي تسبب ياستشهاد نحو 19 ألف فلسطيني منذ هاجمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال سوليفان للصحافيين خلال زيارة لإسرائيل “سيكون هناك انتقال إلى مرحلة أخرى في هذه الحرب، مرحلة تركز بطرق أكثر دقة على استهداف القيادة وعلى العمليات المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية”.

ومن أهم أهداف الحرب الإسرائيلية محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس والذي كان العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وكذلك الرجل الثاني في القيادة مروان عيسى ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار.

وذكر سوليفان أنه ناقش توقيت هذا التحول في اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب والقادة العسكريين أمس الخميس.

وقال “متى سيحدث ذلك بالضبط وتحت أي ظروف تحديدا سيكون محل مناقشات مكثفة مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وبعد الاجتماعات قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أبلغ سوليفان بأن الحرب ستستمر “أكثر من عدة أشهر”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض يضغط خلف الأبواب المغلقة من أجل نهاية أسرع للمرحلة بالغة الشدة من الحرب.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع من أن الرأي العام الدولي يتحول ليصبح ضد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وأحجم سوليفان عن الإجابة عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تجمد المساعدات العسكرية إذا لم تدخل الحرب مرحلة أقل حدة تقل فيها أعداد الضحايا المدنيين، قائلا إن أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق هي المناقشة خلف الأبواب المغلقة.

وقال سوليفان إن واشنطن تريد “رؤية النتائج” التي تتطابق مع تأكيدات إسرائيل أنها تميز بين المدنيين والمسلحين. وانتقد حماس لاستخدامها المدنيين دروعا، قائلا إن المقاتلين يعملون انطلاقا من المدارس والمستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت لاحق اليوم الجمعة.

(وكالات)