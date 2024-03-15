سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير في الاتجاه الصحيح

15 - مارس - 2024

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

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واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الاقتراح الذي تقدمت به حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن معربا عن تفاؤل حذر.

ووفقا لمقترح لحماس، اقترحت الحركة على الوسطاء والولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار يتضمن إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الاقتراح “يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة… للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر”.

وقال كيربي للصحافيين “نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز”.

(رويترز)

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  1. يقول ابو حمزه:
    مارس 15, 2024 الساعة 8:07 م

    هذا الببغاء يظر علينا كل مره من مكان ، ويظن إن الناس يصديقونهو.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 15, 2024 الساعة 8:28 م

    لعنة الله عليكم يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي كفى كذبا دماء الفلسطنينيين ليست لعبة بأيديهم القذرة التي ترسل الصواريخ الفتاكة القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀

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  3. يقول آحمد:
    مارس 15, 2024 الساعة 10:35 م

    لاأحد يصدق الصهاينه الأمريكان

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  4. يقول Nasser Aburashed:
    مارس 16, 2024 الساعة 9:55 ص

    وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (( البقرة )120)

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