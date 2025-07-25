البيت الأبيض مستاء من حلقة في مسلسل “ساوث بارك” تسخر علناً من ترامب

لوس أنجلوس: حمل البيت الأبيض بقوة، الخميس، على القيمين على مسلسل “ساوث بارك”، بعد بث حلقة تسخر علنًا من دونالد ترامب، مع نسخة للرئيس الأمريكي ولّدها الذكاء الاصطناعي تظهره يزحف عاريًا في الصحراء.

في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للمسلسل الساخر، تتوسّل نسخة الرئيس الأمريكي الشيطان بمضاجعته، إلا أن هذا الأخير يرفض معللًا رفضه خصوصًا بأن عضو ترامب التناسلي صغير جدًا.

وأعرب البيت الأبيض عن استيائه من الحلقة.

وقالت الناطقة باسمه تايلور روجرز: “هذا المسلسل لم يعد له أي وزن منذ أكثر من 20 عامًا ويستمر بصعوبة قصوى مع أفكار غير خلاقة في محاولة يائسة للفت الانتباه”.

وأضافت: “الرئيس ترامب حقق وعودًا في غضون ستة أشهر أكثر من أي رئيس آخر في تاريخ البلاد، ولن ينجح مسلسل متدني المستوى في تقويض نجاح الرئيس ترامب”.

وهذا هو الموسم السابع والعشرون لمسلسل التحريك الساخر الذي يتناول قضايا أمريكية ساخنة، ولا يزال من أنجح البرامج التلفزيونية في العالم.

وأبرم القائمان على المسلسل تري باركر ومات ستون للتو اتفاقًا بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة باراماونت يسمح لاستوديو الإنتاج الأمريكي بعرض المسلسل على منصته للبث التدفقي لمدة خمس سنوات، بحسب صحيفة “لوس أنجليس تايمز”.

(أ ف ب)