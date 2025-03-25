البيت الأبيض: الجدل حول التسريب الأمني محاولة “منسقة” لتشتيت الانتباه

واشنطن: رفض البيت الأبيض الثلاثاء الانتقادات الموجهة لاختراق أمني أمريكي كبير بعد ضم صحافي من طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية تضمّ عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة توجيه ضربات ضدّ المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان “هذا جهد منسق لصرف الانتباه عن الإجراءات الناجحة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لجعل أعداء أمريكا يدفعون الثمن والحفاظ على سلامة الأمريكيين”.

وأصرّ البيت الأبيض الثلاثاء أنه لم يتم إرسال أي مواد سرية ضمن مجموعة مراسلة سرية بين مسؤولين كبار حول الضربات على اليمن تمت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحافي.

وكتبت المتحدثة كارولين ليفيت في منشور على “اكس” أنه “لم تتم مناقشة أي خطط حرب… ولم يتم إرسال أي مواد سرية” إلى المجموعة.

(أ ف ب)