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البيت الأبيض: مقتل الرهائن يؤكد ضرورة التسريع بإبرام هدنة في غزة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مقتل المحتجزين الستة الذين انتشلت القوات الإسرائيلية جثثهم يوم الأحد يؤكد على مدى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح بقية المحتجزين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحافية “من الواضح أن ما حدث في مطلع الأسبوع يؤكد مدى أهمية إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”، مضيفا أن حماس مسؤولة عن مقتلهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل الانخراط مع الشركاء الإقليميين خلال الأيام المقبلة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

وأضاف ميلر للصحافيين أنه جرى إحراز تقدم بشأن العقبات المتبقية خلال المحادثات الأسبوع الماضي، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق سيتطلب مرونة من الجانبين.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 3, 2024 الساعة 7:00 م

    هه سبحان المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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