البيت الأبيض منزعج من اللقب الجديد للرئيس الأمريكي..” بايدن الإبادة الجماعية”

واشنطن- “القدس العربي”: وصف البيت الأبض اللقب الجديد للرئيس الأمريكي ، الذي أطلقه المتظاهرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي وحربه ضد غزة، بأنه “غير مناسب”

وأصبح بايدن، الذي يطلق عليه اسم “جو الإبادة الجماعية“، هدفا بشكل متزايد لاحتجاجات ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العديد من أعضاء حزبه الديمقراطي، الذين قالوا إن بايدن يدعم جهود القضاء على الشعب الفلسطيني وغزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: “لا نقلق بشأن الألقاب والملصقات. أعني أنها حرية التعبير في التعديل الأول للدستور، ولكن الرئيس يريد التأكد من أننا نستطيع الاستمرار في دعم إسرائيل في قتالها لحماس”.

ثم حول كيربي رده على اللقب الجديد إلى مهاجمة أولئك الذين يستخدمون مصطلح “الإبادة الجماعية” في سياق خارج الإشارة إلى حركة حماس الفلسطينية، وهذا يعني وفقاً لمفهوم البيت الأبيض وإدارة بايدن بأنه لا يجوز اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية بل يجب فقط اتهام حركة حماس بهذا الاتهام.

وردد كيربي بعد ذلك التعليقات المعتادة بشأن “حماس” وهي أنها تريد حذف إسرائيل من الخارطة.

وقال: “يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون على الرصيف، ونحن نحترم ذلك. هذا هو موضوع التعديل الأول للدستور. لكن كلمة الإبادة الجماعية يتم طرحها بطريقة غير مناسبة إلى حد كبير من قبل الكثير من الأشخاص المختلفين”.