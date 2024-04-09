البيت الأبيض: موقف حماس من اقتراح التهدئة “أقل من مشجع” حتى الآن

واشنطن: اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أن الموقف الصادر من حماس حتى الآن بالنسبة الى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلا للأسرى والمعتقلين، هو “أقل من مشجع”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان “لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من حماس، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة”.

غير أن ساليفان قال إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أشار إلى أنه “لم يتلق ردا بعد من حماس”.

وتم عرض المقترح على حماس خلال اجتماع “ماراثوني” عقد الأحد في القاهرة وفق ساليفان بحضور ممثلين لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماس عبر الوسطاء المصريين والأمريكيين والقطريين.

وأضاف ساليفان “حضضته على محاولة الاستحصال على رد من جانبهم في أسرع وقت ممكن، ومتى حصلنا على مزيد من المعلومات بهذا الصدد سنبلغكم بها على الفور”.

وشدد على أن “الوقت قد حان لإبرام (اتفاق) وقف إطلاق النار هذا. نحن جاهزون. أعتقد أن إسرائيل جاهزة. وأعتقد أن حماس يجب أن تأتي إلى الطاولة وأن تكون بدورها جاهزة لذلك”.

وأعلنت حماس الثلاثاء أنها “تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك”.

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ينص المقترح في البداية على إطلاق سراح 42 أسيرا إسرائيليا في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميا وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، بحسب مصدر من حماس.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين،استنادا إلى أرقام الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك، أسر خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم أسرى في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية للاحتلال الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الاسرائيلي حملة عسكرية مكثفة ومدمرة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33360 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة بغزة.

(وكالات)