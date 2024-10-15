سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: نتابع التهديدات الإيرانية لترامب منذ سنوات

15 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب منذ سنوات، محذراً من “عواقب وخيمة” إذا هاجمت طهران أي مواطن أمريكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض شون سافيت “إننا نعتبر الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي والوطني لها أولوية قصوى، وندين إيران بشدة بسبب هذه التهديدات الوقحة. إذا هاجمت إيران أيا من مواطنينا، بمن فيهم الذين يواصلون خدمة الولايات المتحدة أو أولئك الذين خدموا سابقا، فإنها ستواجه عواقب وخيمة”.
(رويترز)

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