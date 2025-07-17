البيت الأبيض: نتنياهو برر لترامب قصف الكنيسة في غزة بأنه كان “خطأ”- (فيديو)

واشنطن: أفاد البيت الابيض بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت “خطأ”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحافيين إن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو بعد “رد فعل غير إيجابي” من جانب الرئيس لدى علمه بالضربة.

واضافت أن “استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس”.

Karoline Leavitt was questioned on the Israeli bombing of a Catholic Church in Gaza; Leavitt stated, President Trump contacted Prime Minister Netanyahu to convey his dissatisfaction.

pic.twitter.com/dKyUOqpnQj — Keystone Inquirer (@PAInquirer) July 17, 2025

ومساء الخميس، أعلن نتنياهو أن اسرائيل “تأسف بعمق” للضربة التي طاولت الكنيسة، واصفا ذلك بأنه “مأساة” بحسب بيان لمكتبه. وزعم نتنياهو أن “إسرائيل تأسف بعمق لكون ذخيرة طائشة أصابت كنيسة العائلة المقدسة في غزة. كل روح بريئة تزهق هي مأساة. نشارك العائلات والمؤمنين ألمهم”.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت كنيسة دير اللاتين في البلدة القديمة في مدينة غزة، الخميس، مخلفة ثلاثة شهداء وعددا من المصابين، بينهم راعي الكنيسة الأب جبرائيل رومانيللي الذي أصيب بقدمه، كما أدى القصف إلى تدمير أجزاء كبيرة من المكان المستهدف. وقال جيش الاحتلال في وقت سابق إنه يحقق في الحادث.

وتقيم في الكنيسة عشرات العائلات المسيحية النازحة. وتعد من أقدم المراكز الدينية المسيحية في قطاع غزة.

(وكالات)