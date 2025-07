البيت الأبيض: نتنياهو برر لترامب قصف الكنيسة في غزة بأنه كان “خطأ”- (فيديو)

واشنطن: أفاد البيت الابيض بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت “خطأ”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحافيين إن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو بعد “رد فعل غير إيجابي” من جانب الرئيس لدى علمه بالضربة.

واضافت أن “استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس”.

Karoline Leavitt was questioned on the Israeli bombing of a Catholic Church in Gaza; Leavitt stated, President Trump contacted Prime Minister Netanyahu to convey his dissatisfaction.

