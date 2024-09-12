البيت الأبيض: نسعى لمزيد من المعلومات حول ضربة إسرائيلية قتلت موظفين بالأونروا في غزة

واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الخميس إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في غزة التي قتلت موظفين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الوكالة إن ستة من موظفيها قتلوا بعد أن أصابت غارتان جويتان مدرسة في وسط غزة أمس الأربعاء.

وكانت الوكالة قد قالت في منشور على إكس أمس “هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد. وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين”.

(رويترز)