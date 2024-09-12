سياسة | دولي

البيت الأبيض: نسعى لمزيد من المعلومات حول ضربة إسرائيلية قتلت موظفين بالأونروا في غزة

12 - سبتمبر - 2024

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واشنطن:  قال البيت الأبيض اليوم الخميس إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في غزة التي قتلت موظفين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الوكالة إن ستة من موظفيها قتلوا بعد أن أصابت غارتان جويتان مدرسة في وسط غزة أمس الأربعاء.

وكانت الوكالة قد قالت في منشور على إكس أمس “هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد. وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 12, 2024 الساعة 10:58 م

    ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀🐒

    رد
  2. يقول مراقب محايد:
    سبتمبر 22, 2024 الساعة 1:48 م

    امريكا هي رأس الأفعى

    رد

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