البيت الأبيض: عودة الهدوء يجب أن تكون “أهم أولوية” بالنسبة لإسرائيل ولبنان

واشنطن:اعلن متحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن عودة الهدوء يجب أن تكون “أهم أولوية” لكل من إسرائيل ولبنان بعد تبادل للقصف بالأمس.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “استعادة الهدوء على طول هذه الحدود أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس بايدن وللإدارة، ونعتقد أن ذلك يجب أن يكون أيضا الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل”.

كما وصف البيت الأبيض اليوم الخميس اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على قاعة حفلات (كروكوس سيتي) قرب موسكو بأنه “هراء”، قائلا إن من الواضح أن تنظيم الدولة الإسلامية هو “المسؤول الوحيد”.

وقال كيربي خلال إفادة مع الصحافيين إن واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفا.

(وكالات)