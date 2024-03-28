سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: عودة الهدوء يجب أن تكون “أهم أولوية” بالنسبة لإسرائيل ولبنان

28 - مارس - 2024

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

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واشنطن:اعلن متحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن عودة الهدوء يجب أن تكون “أهم أولوية” لكل من إسرائيل ولبنان بعد تبادل للقصف بالأمس.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “استعادة الهدوء على طول هذه الحدود أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس بايدن وللإدارة، ونعتقد أن ذلك يجب أن يكون أيضا الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل”.

 كما وصف البيت الأبيض اليوم الخميس اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على قاعة حفلات (كروكوس سيتي) قرب موسكو بأنه “هراء”، قائلا إن من الواضح أن تنظيم الدولة الإسلامية هو “المسؤول الوحيد”.

وقال كيربي  خلال إفادة مع الصحافيين إن واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفا.

(وكالات)

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  1. يقول ابوعمر:
    مارس 28, 2024 الساعة 4:10 م

    اقطع ذراعي ان ماكانت الدواعش جماعات مسلحة ومدربة امريكيا…الدواعش صناعة امريكية

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 31, 2024 الساعة 12:28 م

      هي صناعة المخابرات الأمريكية البريطانية والصهيونية، ثلاثة في واحد 😏✌️🇵🇸✌️

  2. يقول ابن آكسيل:
    مارس 28, 2024 الساعة 4:24 م

    الهدوء …الهدوء…الهدوء………؟ لانه في صالح المحتل ………! لا اكثر و لا اقل ……! لا هدوء بعد ابادة غزة ……! انتم الأمريكان و الصهاينة لن تبقوا في الشرق الاوسط مستقبلا ……! انتحرتم و انكسرت جرتكم هاته المرة و لا عودة إلى الوراء : الهدوء : لا …!

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